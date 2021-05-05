Samsung Galaxy Tab S7 Lite показали на свежих рендерах

Ожидается, что в ближайшем будущем компания Samsung выпустит два новых планшета. Первый — бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite, второй — чуть более производительный Galaxy Tab S7 Lite. И сегодня популярный инсайдер Эван Бласс поделился новыми рендерами второго гаджета, на которых можно увидеть все особенности дизайна новинки. Судя по всему, устройство получит специальный чехол с креплением для установки стилуса, плюс у планшета будет современный порт для подключения периферии и два динамика. На правой грани Tab S7 Lite есть клавиша включения, качелька регулировки громкости и слот для SIM-карты. Также ранее появилась информация о том, что тыльная панель планшета выполнена из алюминия, что достаточно внушительно и дорого. Ждем анонса.

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