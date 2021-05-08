Samsung Galaxy Tab S7+ Lite получит 15-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S7+ Lite, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, но в комплекте поставки окажется адаптер питания на 15 Вт.

Планшет также получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G с модемом для мобильных сетей пятого поколения, предустановленную операционную систему Android 11 с фирменным оболочкой One UI 3.1, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 12,4-дюймовый экран с разрешением 2560:1600 пикселей и поддержку стилуса.
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