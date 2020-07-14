Samsung Galaxy Tab S7 готовится к релизу

Достаточно длительное время компания Apple доминирует на рынке планшетов, делая очень и очень качественные устройства за вполне разумные деньги. Теперь пришло время корейскому гиганту тоже вступить в бой за доминирование на этом рынке, ведь в сети появились первые рендеры планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab S7. Гаджет выглядит очень привлекательно, у него довольно стильная лицевая часть без каких-либо дополнительных элементов дизайна, без ненужных декоративных элементов и так далее. Более того, на изображении можно заметить клавиатуру, которая подключается к новому планшету. Это очень приятный бонус, ведь производитель явно делает упор на то, что этот планшет является универсальным решением как для работы, так и для отдыха.