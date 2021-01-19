Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ стали первыми устройствами получившими One UI 3.1

Теперь компания выпустила обновление One UI 3.1 вместе с обновлением OC Android 11 для Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T875), Galaxy Tab S7 + LTE (SM-T975N) и Galaxy Tab S7 + 5G (SM-T976N).
Соответствующие версии прошивки: T875NKOU1BUA8 , T975NKOU1BUA8 и T976NKOU1BUA8 и весит более 2.4 ГБ. Galaxy Tab S7, S7 + получили важную функцию - поддержку второго экрана, фоновый видеовызов, улучшенная производительность и распределение памяти, функцию удаления данных о местоположении GPS из изображений и виджеты экрана блокировки.