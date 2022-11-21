Samsung Galaxy Tab S8 FE получит IPS-экран

Авторитетный искатель утечек Роландт Квандт поделился подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S8 FE, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят не AMOLED-экраном, которыми славится корейский производитель, а IPS-дисплеем. Грядущая новинка также получит поддержку стилусов Wacom, 6-нанометровую 8-ядерную платформу MediaTek Kompanio 900T с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MC4. Стоит отметить, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy Tab S7 SE основано на однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 750G/778G в зависимости от варианта. Дата релиза и ориентировочная цена планшета пока не раскрываются.