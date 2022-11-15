Samsung Galaxy Tab S8 получил апдейт до Android 13

Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Samsung планирует перенести свою фирменную прошивку One UI 5.0 на базе операционной системы Android 13 на все свои смартфоны, а теперь оказалось, что инициатива касается в том числе и планшетов. Дело в том, что инсайдеры сообщают информацию, что Samsung Galaxy Tab S8 получает апдейт, пока что в бета-версии, с новой версией прошивки. Это действительно интересная новость, которая позволяет нам примерно оценить потенциальные возможности планшетных компьютеров производителя в ближайшем будущем. Например, если гаджет получит апдейт до новой операционной системы, то, вероятно, в ближайшем будущем этот же апдейт получат и другие устройства южнокорейского гиганта, возможно даже представители среднего класса.

Впрочем, ожидать каких-то невероятных изменений в этом направлении не стоит, так как производитель на самом деле ничего в прошивке невероятного не представил. Это просто качественная улучшенная версия операционной системы Android 12, только с фирменной прошивкой поверх. Да, она выглядит более стильно и современно, обладает определёнными преимуществами и функциями по защите ваших персональных данных, но сказать, что планшет преобразится с таким апдейтом нельзя. Впрочем, если у вас есть Samsung Galaxy Tab S8 и вы получили доступ к бета-версии обновления, то стоит обязательно попробовать систему и оценить её производительность в сравнении с более старыми версиями продукта.
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