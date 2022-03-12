Samsung Galaxy Tab S8 протестировали на ремонтопригодность

Популярный YouTube-канал PBKreviews протестировал ремонтопригодность новенького планшета Samsung Galaxy Tab S8, который получил версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и без неё. В разборке участвовал вариант с модемом 5G. Как оказалось, в планшете используются обычные винты с крестообразным шлицем, умеренное количество клея, система охлаждения с медной лентой и графитовой пленкой, а также аккумулятор без язычков, которые могли бы облегчить процесс её извлечения. В итоге планшет получил 5,5 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности.