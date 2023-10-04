Samsung Galaxy Tab S9 FE оценили в 47 тысяч рублей

Отечественный ритейлер DNS уже начал принимать предзаказы на представленные утром планшеты Galaxy Tab S9 FE и GalaxyTab S9 FE Plus. Первый оценен в 47 тысяч рублей за версию без модема 5G и 57 тысяч рублей за вариант с поддержкой 5G. GalaxyTab S9 FE Plus обойдется от 75 до 85 тысяч рублей в зависимости от варианта.

Напомним, что Galaxy Tab S9 FE характеризуется процессором Samsung Exynos 1380, защитой от воды и пыли (IP68), поддержкой стилуса S Pen, 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ, слотом для карты microSD, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, АКБ ёмкостью 8000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Старшая модель отличается 12,4-дюймовым дисплеем, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, сдвоенной основной камерой на 8 Мп и 8 Мп, а также аккумулятором на 10000 мАч.