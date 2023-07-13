Samsung Galaxy Tab S9 FE+ показали на первых рендерах

Авторитетный информатор Onleaks опубликовал первые качественные изображения планшета Samsung Galaxy Tab S9 FE+, а профильное издание Wolfoftablet раскрыло некоторые технические подробности. Итак, устройство получит огромный 12,4-дюймовый дисплей, корпус с размерами 285,4:185,4:6,54 мм, сдвоенную основную камеру, фирменную однокристальную систему Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти, два динамика, а также серую, зеленую, розовую и серебристую расцветки. Официальная презентация планшета ожидается на Samsung Unpacked, которое запланирована на 26 июля этого года. На том же мероприятии должны показать другие планшеты: Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9.