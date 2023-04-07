Samsung Galaxy Tab S9 Ultra оказался мощнее флагманского смартфона

По слухам, планшет Galaxy Tab S9 Ultra получит тот же более производительный вариант процессора Snapdragon 8 Gen 2, что и смартфон Galaxy S23 Ultra, но последние утечки бенчмарков показывают, что флагманский планшет Samsung работает даже быстрее смартфона. Всё дело в том, что он работает на том же процессоре Snapdragon 8 Gen 2, что и Galaxy S23 Ultra, согласно Geekbench 6, один ядро Cortex-X3, которое обычно работает на частоте 3,20 ГГц, работает на частоте 3,36 ГГц — для планшета его просто разогнали. Кроме того, в более раннем обзоре спецификаций Galaxy Tab S9 Ultra говорилось, что он поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, в то время как у Galaxy S23 Ultra ограничение в 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Мы полагаем, что включение более быстрой оперативной памяти может быть одним из факторов, способствующих повышенной производительности планшета. Кроме того, из-за того, что Galaxy Tab S9 Ultra имеет значительно большие размеры, чем Galaxy S23 Ultra, Samsung может включить более крупное решение для охлаждения. Более крупный размер планшета играет ключевую роль в отводе тепла, и с Galaxy Tab S9 Ultra, получившим в Geekbench 6 одноядерный и многопоточный результаты в 2 054 и 5 426 баллов соответственно, можно чётко увидеть его преимущества. Впрочем, пока что это только слухи из интернета, а не официальные данные, и нужно понимать, что планшет вполне могли тестировать в специальных условиях, так что реальная производительность будет ниже.