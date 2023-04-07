Samsung Galaxy Tab S9 Ultra оказался мощнее флагманского смартфона

Мы полагаем, что включение более быстрой оперативной памяти может быть одним из факторов, способствующих повышенной производительности планшета. Кроме того, из-за того, что Galaxy Tab S9 Ultra имеет значительно большие размеры, чем Galaxy S23 Ultra, Samsung может включить более крупное решение для охлаждения. Более крупный размер планшета играет ключевую роль в отводе тепла, и с Galaxy Tab S9 Ultra, получившим в Geekbench 6 одноядерный и многопоточный результаты в 2 054 и 5 426 баллов соответственно, можно чётко увидеть его преимущества. Впрочем, пока что это только слухи из интернета, а не официальные данные, и нужно понимать, что планшет вполне могли тестировать в специальных условиях, так что реальная производительность будет ниже.