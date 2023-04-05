Samsung Galaxy Tab S9 Ultra получит 14,6-дюймовый экран

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о топовом планшете Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, который еще не был представлен официально. По данным источника, устройство будет характеризироваться размерами 208,6:326,4:5,5 мм, массой 737 граммов, 14,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2960:1848 (формат WQXGA+) и 120-процентным охватом 120% цветового пространства DCI-P3, топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, батареей ёмкостью 11200 мАч, защитой в соответствии со степенью IP68, четырьмя динамиками, поддержкой Samsung DeX Wireless и фирменного стилуса S Pen.