Samsung Galaxy Z Flip показался на фотографиях

На просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy Z Flip вскоре будет официально представлен. Теперь в сети появились рендеры гаджета, на которых четко видно, что у смартфона будет немного иной дизайн системы основных камер на тыльной панели. Это довольно интересная новость если учитывать, что компания Samsung уже достаточно давно говорила о том, что пора бы изменить систему камер у различных смартфонов топового уровня, а на деле получается, что эта система полностью копирует камеры на тыльной панели всех свежих флагманов. Ожидаем больше ценной информации по данному поводу и тогда можно будет поговорить более детально о том, каким будет новый складной смартфон компании в самое ближайшее время.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip
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