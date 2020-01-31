Samsung Galaxy Z Flip проходит через FCC

Samsung выходит на рынок складных смартфонов с очередным - Samsung Galaxy Z Flip. И вот теперь гаджет прошел через FCC, раскрывая ключевые характеристики.

Galaxy Z Flip будет работать на чипсете Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Есть 6,7-дюймовый складной дисплей с высоким соотношением сторон 22: 9. Снаружи также имеется небольшой 1,06-дюймовый дисплей Super AMOLED, чтобы проверять уведомления, когда телефон закрыт.

Двойная 12 МП камера расположены рядом с внешним дисплеем, а 10 МП селфи-камера расположена в круглом отверстии основного дисплея. Также имеется боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка быстрой зарядки 15 Вт и поддержка беспроводной зарядки Qi 9 Вт. По описанию Samsung Z Flip выгодно отличается от своего прямого конкурента Motorola Razr.