Samsung Galaxy Z Flip5 вышел в жёлтой расцветке

Компания Samsung объявила о выпуске складного смартфона Galaxy Z Flip5 в новой версии, которая получила желтую расцветку. Новинку уже можно приобрести по цене в 1200 и 1320 долларов за версии с 8/256 ГБ и 8/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 720:748 пикселей и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.3 LE, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 и ОЗУ стандарта LPDDR5X.
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