Samsung Galaxy Z Flip6 получит улучшенный аккумулятор

Профильный ресурс GalaxyClub поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip6, релиз которого ожидается летом 2024 года. По данным источника, устройство оснастят сдвоенным аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и поддержкой искусственного интеллекта Galaxy AI.

Напомним, что актуальный Galaxy Z Flip5 характеризуется 3,4-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с разрешением 720:748 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, фронтальной камерой на 10 Мп, АКБ ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды (степень IPX8), стереодинамиками, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 и 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X.
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