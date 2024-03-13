Samsung Galaxy Z Flip6 получит увеличенный дисплей

Те, кто следят за рынком складных смартфонов, знают, что компания Samsung установила 3,4-дюймовый дисплей на крышке прошлогоднего Galaxy Z Flip5, что на самом деле было значительным улучшением по сравнению с крошечными панелями у Z Flip4 и Flip3 с диагональю 1,9 дюйма. Теперь же надёжный источник указывает на то, что грядущий Flip6 получит ещё больший внешний экран диагональю 3,9 дюйма — всего лет десять назад компания Apple выпускала смартфоны с диагональю дисплея чуть больше этой. Кроме того, специалист уверен, что в этом случае компания Samsung будет использовать защиту Gorilla Glass Armor для обновлённого внешнего экрана.

Кроме того, ожидается, что Samsung будет использовать 6,7-дюймовый главный экран, а также улучшенный механизм перегиба дисплея и внутреннюю компоновку с более крупной системой охлаждения. Предполагается, что складной смартфон получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в паре с до 12 ГБ оперативной памяти, что будет первым случаем, когда Samsung предлагает более 8 ГБ ОЗУ в серии Flip. Ещё, если верить информации инсайдеров, смартфон получит основную камеру на 50 Мп и ультраширокоугольную камеру на 12 Мп. Но самое интересное в том, что Samsung вместе с этим гаджетом предложит свои функции искусственного интеллекта Galaxy AI и 7 лет обновлений программного обеспечения и безопасности. Это значит, что вы можете семь лет пользоваться флагманом и не бояться о том, что его нужно будет обновить из-за устаревшего софта.
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