Samsung Galaxy Z Fold 2 получил защиту от коррозии

Вчера состоялась официальная презентация смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2, который получил целый ряд нововведений и новых бонусов вроде большого дисплея, системы основных камер и так далее. Более того, производитель поведал о специальной защите от коррозии, которая может быть вызвана влагой или влажной средой, которая должна защитить компоненты механизма складывания и раскладывания гаджета при активном использовании. Вероятно, компания неплохо поработала над улучшением компонентов своего гаджета, чтобы смартфон был более практичным в использовании, ведь это предоставит возможность носить устройство дольше и комфортнее, ведь покупателю не нужно будет переживать о том, что гаджет рано или поздно начнет плохо складываться.