Samsung Galaxy Z Fold 6 получит новый дисплей и ИИ-функции

Через пару месяцев состоится официальный анонс нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6, а сейчас в сети появилась информация о том, что производитель планирует внести ряд изменений в свой флагманский гаджет нового поколения. Например, инсайдеры уверены, что смартфон будет иметь немного более высокий и широкий дисплей, что в целом повлияет на восприятие гаджета и сценарии использования устройства в повседневной жизни. Более того, инсайдер даже опубликовал изображение, на котором якобы изображён смартфон нового поколения. На изображении видно, что смартфон имеет соотношение сторон 22:9, что немного отличается от соотношения сторон Galaxy Z Fold 5, которое составляет 21,6:18.

Для сравнения, у Galaxy S24 Ultra соотношение сторон составляет 19,5:9. Можно с уверенностью сказать, что Galaxy Z Fold 6 будет выглядеть немного иначе, особенно его внешний дисплей, но нужно понимать, что это рендер от инсайдеров — никто не гарантирует, что устройство в конечном итоге выйдет именно таким. Что касается характеристик, можно ожидать использования процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ряда улучшений в вопросе основного модуля камер, а также существенного улучшения в области прошивки. Вероятно, производитель будет делать упор на функциях искусственного интеллекта, потому что в данном случае у гаджета будет особое преимущество над конкурентами. Всё же просто производительным складным смартфоном сейчас уже невозможно удивить покупателя.