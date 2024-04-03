Samsung Galaxy Z Fold 6 получит новый дисплей и ИИ-функции

Для сравнения, у Galaxy S24 Ultra соотношение сторон составляет 19,5:9. Можно с уверенностью сказать, что Galaxy Z Fold 6 будет выглядеть немного иначе, особенно его внешний дисплей, но нужно понимать, что это рендер от инсайдеров — никто не гарантирует, что устройство в конечном итоге выйдет именно таким. Что касается характеристик, можно ожидать использования процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ряда улучшений в вопросе основного модуля камер, а также существенного улучшения в области прошивки. Вероятно, производитель будет делать упор на функциях искусственного интеллекта, потому что в данном случае у гаджета будет особое преимущество над конкурентами. Всё же просто производительным складным смартфоном сейчас уже невозможно удивить покупателя.