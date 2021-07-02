Samsung Galaxy Z Fold3 не получит Snapdragon 888 Plus

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился флагманский смартфон Samsung Galaxy Z Fold3, выход которого ожидается в августе этого года. Удивительно, но топовый смартфон работает на основе платформы Snapdragon 888, а не новенькой Snapdragon 888 Plus. Большой разницы в производительности этих процессоров нет, но от дорогого устройства логично ожидать самый мощный чипсет на рынке.

Смартфону также прочат подэкранную камеру, 7,55-дюймовый гибкий экран, 6,23-дюймовый внешний дисплей, поддержку стилуса S Pen, тройную основную камеру, дактилоскопический сенсор на правой боковой грани, слот для карты SIM на правой грани, а также поддержку сотовых сетей пятого поколения.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold3
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