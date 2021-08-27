Samsung Galaxy Z Fold3 оказался успешнее Galaxy S21

Сетевые источники сообщают о том, всего за неделю с начала приема предзаказов в Южной Корее складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 5G и Z Flip3 5G получили больше заявок, чем флагманы Galaxy Note20, Galaxy S20 и Galaxy S21. Причем 70% заказов оформлено на дорогой Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Отмечается, что похожий ажиотаж новинки вызвали и в Европе.

В России смартфоны появятся в продаже 9 сентября, а до тех пор они будут доступны для предварительного заказа. Samsung Galaxy Z Fold3 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценен в 160 тысяч рублей, а с 12/512 ГБ памяти – 170 тысяч рублей. Samsung Galaxy Z Flip3 обойдется в 90 и 98 тысяч рублей за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.