Samsung Galaxy Z Fold6 показали на новой фотографии

Вчера один достаточно надёжный инсайдер поделился фотографией, на которой продемонстрирована часть фронтальной панели предстоящего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold6. А сегодня в сети появилось аналогичное изображение, но уже тыльной панели. Почему инсайдер не может показать весь смартфон не совсем понятно, но приятно видеть, что гаджет обретает очертания до официального релиза. Кроме того, на самом деле этого вполне достаточно, чтобы понять, что грани смартфона напоминают последние модели серии Galaxy S24 Ultra от Samsung. Это подтверждает мнение о том, что производитель будет задействовать дизайн своего топового флагмана, чтобы иметь возможность унифицировать внешний вид гаджетов. Кроме того, стоит присмотреться к дизайну островка камер.

Да, камеры вновь будут расположены вертикально, но здесь также есть небольшой элемент корпуса, соединяющий камеры, тогда как ранее объективы были расположены отдельно друг от друга. Сами модули камер, судя по фотографии, будут больше, чем у Fold5, и у них появятся новые кольца, которые являются просто декоративным элементом. И это практически всё, что можно узнать из этого изображения, но стоит понимать, что в нижней части смартфона обычно никаких элементов конструкции или дизайнерских решений нет, так что пользователь получает вполне ясное понимание того, как будет выглядеть смартфон в обозримом будущем. И есть ощущение, что в плане дизайна у него будет всё достаточно хорошо.
Google готовит повышение цены для Pixel 8a…
Если верить информации от достаточно надёжного источника, грядущий смартфон Pixel 8a от Google может быть…
Представлен смартфон Samsung Galaxy M55…
Компания Samsung представила в Бразилии смартфон Galaxy M55, главной особенностью которого стала 50-Мп фр…
Недорогой смартфон Vivo Y200 GT получил 144-Гц экран …
Компания Vivo представила смартфон Y200 GT, который предлагает высокую производительность за небольшие де…
Процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет работать на частоте 4,3 Г…
Некоторое время назад западные инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о том, что новый флагм…
Samsung Galaxy S22 скоро обновят до One UI 6.1…
Компания Samsung раскрыла сроки обновления до фирменной прошивки One UI 6.1 смартфонов серии Galaxy S22, …
На REDMAGIC 9 Pro запустили Red Dead Redemption 2…
Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 способен демонстрировать внушительную производительность — он легко…
В iOS 17.5 обнаружили очень странный баг…
На этой неделе компания Apple выпустила операционные системы iOS 17.5 и iPadOS 17.5, но, к сожалению, с д…
Samsung Galaxy S25 получит слишком медленную зарядку…
На текущий момент у компании Samsung самые слабые смартфоны в плане мощности зарядки — пока у конкурентов…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor