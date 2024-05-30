Samsung Galaxy Z Fold6 показали на новой фотографии

Вчера один достаточно надёжный инсайдер поделился фотографией, на которой продемонстрирована часть фронтальной панели предстоящего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold6. А сегодня в сети появилось аналогичное изображение, но уже тыльной панели. Почему инсайдер не может показать весь смартфон не совсем понятно, но приятно видеть, что гаджет обретает очертания до официального релиза. Кроме того, на самом деле этого вполне достаточно, чтобы понять, что грани смартфона напоминают последние модели серии Galaxy S24 Ultra от Samsung. Это подтверждает мнение о том, что производитель будет задействовать дизайн своего топового флагмана, чтобы иметь возможность унифицировать внешний вид гаджетов. Кроме того, стоит присмотреться к дизайну островка камер.

Да, камеры вновь будут расположены вертикально, но здесь также есть небольшой элемент корпуса, соединяющий камеры, тогда как ранее объективы были расположены отдельно друг от друга. Сами модули камер, судя по фотографии, будут больше, чем у Fold5, и у них появятся новые кольца, которые являются просто декоративным элементом. И это практически всё, что можно узнать из этого изображения, но стоит понимать, что в нижней части смартфона обычно никаких элементов конструкции или дизайнерских решений нет, так что пользователь получает вполне ясное понимание того, как будет выглядеть смартфон в обозримом будущем. И есть ощущение, что в плане дизайна у него будет всё достаточно хорошо.