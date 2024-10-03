Samsung Galaxy Z Fold6 уже подешевел на 300 долларов

Вероятно, если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что флагманские модели смартфонов в линейке Samsung Galaxy часто представлены в том числе в эксклюзивных цветовых вариантах, доступных только через официальный сайт Samsung.com — то есть они недоступны у других ритейлеров и на любых других площадках, кроме официального сайта производителя. Например, для Samsung Galaxy Z Fold6 эксклюзивными цветами являются белый и Crafted Black (напоминает карбон). При этом обычно эксклюзивные цвета стоят столько же, сколько и остальные, но в этот раз производитель почему-то решил схитрить. На текущий момент вы можете приобрести смартфон Galaxy Z Fold6 в белом цвете или варианте Crafted Black на 300 дешевле, чем в других цветах, но, естественно, эта возможность есть только в том случае, если вы покупаете устройство на официальном сайте (а он работает не во всех странах мира).

Правда, западные журналисты уже сообщают, что на складе Samsung осталось очень мало устройств Galaxy Z Fold6 на 256 ГБ в белом цвете, а новые поступления ожидаются только в следующем месяце. Версия Crafted Black на 256 ГБ пока что есть в наличии, как и обе модели на 512 ГБ, так что задержек с доставкой в данном случае не будет. При этом у многих такая скидка вызвала вопросы, потому что ритейлеры такую цену предложить не могут и выходит, что компания таким образом получила полноценную монополию на продажу смартфонов, что обычно воспринимается не очень положительно. Будем ждать новостей.
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