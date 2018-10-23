Samsung HMD Odyssey+ официально анонсировали

В продажу официально поступил новый шлем виртуальной реальности Samsung HMD Odyssey+, который компания продает за 500 долларов. В сети некоторое время назад уже появлялась информация о том, что корейский бренд готовит новый продукт в этом сегменте. Инсайдеры рассказали о характеристиках и дизайне шлема задолго до его релиза, но это не делает продукт менее интересным. За довольно адекватную сумму денег вы получаете шикарный продукт со стильным дизайном корпуса, отличными дисплеями, которые не вредят вашему зрению, наушниками от AKG и прочими мелкими бонусами. Вероятно, в ближайшее время Samsung HMD Odyssey+ будет фаворитом на рынке — конкурентов много, но у большинства оппонентов не такие уже привлекательные характеристики. За счет этого Samsung может победить.