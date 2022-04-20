Samsung India опубликовала тизер предстоящего защищенного твердотельного накопителя

Samsung India, выпустила тизер защищенного твердотельного накопителя, который будет выпущен в ближайшее время. Грядущий твердотельный накопитель продвигается под двумя хэштегами: «Прочная конструкция» и «Устойчивость к падениям».

Тизер демонстрирует полосатый корпус, порт USB-C и светодиодный индикатор состояния. Также ходят слухи, что он соответствует стандарту прочности MIL-STD 810G. Твердотельный накопитель T7 поставляется с 256-битным аппаратным шифрованием AES для повышения безопасности данных. Он также использует DTG (динамическую термозащиту) и ePCM (инкапсулированный материал с фазовым переходом) для защиты от теплового повреждения. Он постоянно поддерживает оптимальную рабочую температуру, чтобы избежать низкотемпературных ожогов. Ходят слухи, что это более прочная версия твердотельного накопителя T7 2020 года.
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