Samsung India опубликовала тизер предстоящего защищенного твердотельного накопителя

Тизер демонстрирует полосатый корпус, порт USB-C и светодиодный индикатор состояния. Также ходят слухи, что он соответствует стандарту прочности MIL-STD 810G. Твердотельный накопитель T7 поставляется с 256-битным аппаратным шифрованием AES для повышения безопасности данных. Он также использует DTG (динамическую термозащиту) и ePCM (инкапсулированный материал с фазовым переходом) для защиты от теплового повреждения. Он постоянно поддерживает оптимальную рабочую температуру, чтобы избежать низкотемпературных ожогов. Ходят слухи, что это более прочная версия твердотельного накопителя T7 2020 года.