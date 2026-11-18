Samsung обновила прошивку смартфона Galaxy A24

Компания Samsung начала распространять обновление One UI 9 на базе Android 17 для смартфона Galaxy A24. Первой традиционно стала южнокорейская версия устройства с номером модели SM-A245N — обновление выходит под номером прошивки A245NKSUBGZJA и включает исправления безопасности за октябрь 2026 года. Стоит напомнить, что Galaxy A24 дебютировал в 2023 году с Android 13. Samsung обещала выпустить для него до четырёх крупных обновлений операционной системы, поэтому One UI 9 станет последним масштабным обновлением смартфона. В июне устройство получило One UI 8.5, а вскоре после этого компания приступила к тестированию One UI 9.

One UI 9 предлагает расширенные возможности настройки панели Центра управления, новый раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках, индикатор конфиденциальности геолокации, а также улучшения Samsung DeX, Samsung Health, Samsung Notes и специальных возможностей. Впервые оболочка появилась на Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra и Flip8 в июле текущего года. В сентябре обновление вышло для серии Galaxy S26, а на прошлой неделе его получил Galaxy A34. Теперь же пришло время обновить прошивку и на более старом устройстве. В ближайшие дни обновление для Galaxy A24 должно появиться и в других странах — проверить его наличие можно вручную, открыв «Настройки» и «Обновление ПО». Обновить смартфон до этой прошивки действительно стоит, так как появится множество новых полезных функций, да и сама прошивка работает гораздо лучше.