Samsung W22 - это китайский Galaxy Z Fold3

В прошлом году Samsung выпустила Galaxy Z Fold2, а в Китае под названием Samsung W21, но с другими расцветками, чем для мирового рынка, и уже известно, что компания планировала сделать что-то подобное в этом году. Грядущий Samsung W22 5G, также известный за пределами Китая как Galaxy Z Fold3 выпускается в эксклюзивной для Китая цветовой комбинации.

В Samsung W22 намного меньше золота чем в предыдущей версии W21. Samsung W22 будет продаваться оператором China Telecom, поскольку промо-плакат, который вы видите выше, просочился у этого оператора. Смартфон официально должен выйти уже в этом месяце, либо в начале ноября в Китае, вместе с услугой Samsung Care +.