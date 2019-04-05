Samsung активно теряет прибыль

В сети появилась информация о том, что операционная прибыль компании Samsung упала на 60% и что это настоящий крах титана индустрии. На самом деле все не так уж плохо, просто нужно немного больше разобраться в происходящем. На самом деле реальная прибыль компании упала лишь на 14% по сравнению с прошлым годом, что уже не так страшно, как может показаться. Кроме того, падение прибыли случилось не из-за того, что пользователи перестали покупать смартфоны или телевизоры Samsung, а из-за падения цен на память. Корейский бренд является заметным поставщиком чипов памяти, которые в этом году существенно подешевели. Вот именно из-за этого и случилось падение прибыли, хотя на деле она все еще остается довольно высокой и краха компании точно нет.