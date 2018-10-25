Samsung анонсировала Galaxy A6s

Сегодня был анонсирован новый смартфон Galaxy A6s, который является первым продуктом мобильного подразделения корейской компании Samsung, которое собирается на заводе другого бренда. Пока что мы не смогли узнать точное название завода, на котором собирают новый гаджет, но в сети есть информация, что на этом же предприятии собирают смартфоны компании Xiaomi. О самом гаджете информации тоже не особо много, но это продукт среднего класса, который будет явно дешевле потенциальных конкурентов и других устройство корейской компании. Может такие перемены позволят бренду немного снизить стоимость продукции и тем самым вернуть себе долю рынка, которую так активно захватывают китайские компании. Интересно посмотреть на Galaxy A6s и оценить качество сборки этого смартфона наглядно.