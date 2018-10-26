Samsung анонсировала Galaxy A8s

2018-10-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A8s; [86]
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что на своей пресс-конференции компания Samsung показала несколько передовых технологий, который вскоре появятся в смартфонах компании. Конечно, сразу выпускать флагман с этими новинками никто не стал, это было бы странное решение. Вместо этого компания выпустила смартфон Galaxy A8s, который уже анонсировали на закрытом мероприятии. Есть информация, то у нового смартфона фронтальная камера расположена в самом дисплее, то есть нет разных там вырезов или вставок. Просто небольшая дырочка по центру экрана вверху, либо же в правом или левом углу. Реализация довольно интересная, это позволит свести на нет гонку с челками и рамками вокруг дисплея. Осталось лишь попробовать самостоятельно такое инженерное новшество.


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