Компания Samsung анонсировала бюджетный планшет Galaxy Tab A (8.0", 2019) с 8-дюймовым экраном и ОС Android 9.0 Pie. Разрешение устройства составляет 1280 на 800 точек. В основе аппарата лежит четырехъядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, работающий в тандеме с 2 Гбайт оперативной памяти. В дополнение к флеш-накопителю вместимостью 32 Гбайт можно установить карту microSD. Во фронтальной части установлена 2-мегапиксельная камера, а тыльная камера снабжена 8-мегапиксельным датчиком. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5100 мА.ч. Габариты составляют 210 * 124,4 * 8 мм, вес — 345–347 граммов. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, порт USB, акселерометр и датчик освещенности. О стоимости смартфона пока не сообщается.