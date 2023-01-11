Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked 2023

Несколько недель назад инсайдеры сообщили нам о том, что компания Samsung планирует в ближайшем будущем запустить мероприятие Galaxy Unpacked 2023, на котором будут представлены новые смартфоны производителя. Вскоре после этого появилась информация из неофициальных источников о том, что мероприятие будут проводить 1 февраля. А теперь компания решила официально анонсировать событие, выпустив тизер о том, что Galaxy Unpacked 2023 пройдёт 1 февраля и на мероприятии будут представлены различные гаджеты — не только флагманская линейка смартфонов Galaxy S23. Впрочем, опять же, мы это знали и раньше — инсайдеры давно слили всё, что представит производитель не своём фирменном мероприятии, так что здесь ничего удивительного нет.

Например, поставщики секретной информации заявили, что вместе со смартфонами производитель представит и беспроводные наушники нового поколения, которые обладают весьма внушительной системой подавления шума. Можно сказать, что никаких кардинальных изменений производитель вносить не стал, но наушники будут выглядеть немного иначе в плане дизайна и получат поддержку всех современных кодеков. Также будут представлены умные часы и множество аксессуаров, но в целом презентация заранее выглядит весьма посредственной и скучной — производитель сам сказал, что в этом году будут скорее минорные обновления. Смартфон получит чуть более продвинутые камеры, наушники будут звучать немного лучше и на этом всё, не ждите прорыва.
Redmi Note 12 Pro получил дату глобального релиза …
Компания Xiaomi официально объявила, что международная презентация смартфона Redmi Note 12 Pro состоится …
Смартфон iQOO 11 стал хитом продаж в Китае …
Компания Vivo похвасталась успехами смартфона iQOO 14, который появился в продаже пару дней назад. Утверж…
Oppo Find X6 Pro получит камеру с топовыми сенсорами Sony …
Известный своей осведомлённостью информатор Digital Chat Station поделился параметрами камер во флагманск…
Motorola Moto X40 показали на фото …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии и сведения о смартфоне Motorola Moto X4…
Смартфон Nothing Phone (1) появился в России…
Отечественный ритейлер DNS в рамках параллельного импорта начала продавать в России смартфон Nothing Phon…
Samsung Galaxy S20 FE обновили до Android 13 …
Компания Samsung начала распространение фирменной прошивки One UI 5.0 на основе операционной системы Andr…
Смартфон Realme 10 Pro+ засветился на фото …
Сетевые инсайдеры опубликовали качественные фото смартфона Realme 10 Pro+, официальный релиз которого ожи…
Официально: Honor 80 получит 160-Мп камеру …
Компания Honor объявила о том, что смартфон Honor 80 получит 160-Мп тыльную камеру. Судя по всему, он ста…
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor