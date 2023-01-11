Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked 2023

Несколько недель назад инсайдеры сообщили нам о том, что компания Samsung планирует в ближайшем будущем запустить мероприятие Galaxy Unpacked 2023, на котором будут представлены новые смартфоны производителя. Вскоре после этого появилась информация из неофициальных источников о том, что мероприятие будут проводить 1 февраля. А теперь компания решила официально анонсировать событие, выпустив тизер о том, что Galaxy Unpacked 2023 пройдёт 1 февраля и на мероприятии будут представлены различные гаджеты — не только флагманская линейка смартфонов Galaxy S23. Впрочем, опять же, мы это знали и раньше — инсайдеры давно слили всё, что представит производитель не своём фирменном мероприятии, так что здесь ничего удивительного нет.

Например, поставщики секретной информации заявили, что вместе со смартфонами производитель представит и беспроводные наушники нового поколения, которые обладают весьма внушительной системой подавления шума. Можно сказать, что никаких кардинальных изменений производитель вносить не стал, но наушники будут выглядеть немного иначе в плане дизайна и получат поддержку всех современных кодеков. Также будут представлены умные часы и множество аксессуаров, но в целом презентация заранее выглядит весьма посредственной и скучной — производитель сам сказал, что в этом году будут скорее минорные обновления. Смартфон получит чуть более продвинутые камеры, наушники будут звучать немного лучше и на этом всё, не ждите прорыва.