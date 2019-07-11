Samsung анонсирует новую версию Galaxy Tab A 8.0

Samsung анонсировала обновленную версию Galaxy Tab A 8.0. Планшет имеет, экран с диагональю 8 дюймов и разрешением 1280 на 800 пикселей (соотношение сторон 16:10). Небольшой планшет обеспечивает вычислительную мощность Qualcomm Snapdragon 429, которому помогают 2 ГБ памяти и 32 ГБ памяти. Есть возможность расширить с помощью карты Micro SD.

На устройстве две камеры: 8-мегапиксельная на задней панели и фронтальная камера с разрешением 2 мегапикселя. Все работает от аккумулятора емкостью 5100 мАч, и вы можете зарядить его с помощью кабеля micro USB. Tab A 8.0 также имеет толщину 8 мм и вес 345 грамм. В качестве дополнительного преимущества вы получаете два месяца бесплатного использования YouTube Premium и три месяца бесплатного Spotify Premium при покупке планшета.