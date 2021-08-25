Samsung блокирует камеры Galaxy Z Fold3 при разблокировке загрузчика

Samsung Galaxy Z Fold3 — один из новейших складных смартфонов компании. И хотя устройство достаточно интересное, с продвинутым набором камер и различных функций, пользователи обнаружили, что устройство наделили достаточно странным ограничением, которое негативно влияет на пользовательский опыт. Согласно AndroidPolice, пользователи из сообщества XDADevelopers обнаружили новое изменение, которое может заставить энтузиастов избегать этого складного смартфона. По всей видимости, разблокировка загрузчика устройства приведет к тому, что пользователь потеряет функциональную возможность использовать камеры своего смартфона. Этот шаг южнокорейского технологического гиганта, вероятно, отпугнет людей от модификации его новых смартфонов.

Таким образом, разблокировка загрузчика Galaxy Z Fold3 нарушит работу камеры. В отчете также добавлено, что разблокировка загрузчика также побудит устройство предупредить пользователей о том, что дальнейшие действия с этим «вызовут отключение камеры и могут привести к тому, что ваш телефон или приложения перестанут работать правильно». Другими словами, пользователи, которые хотят модифицировать свои смартфоны, потеряют возможность делать снимки на свой смартфон. Это также означает, что пользователи потеряют систему распознавания лиц на своих устройствах. Это, видимо, нужно для того, чтобы пользователи не перегнули палку с прошивкой своих смартфонов, хотя этим и так вроде никто не занимается.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold3
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