Samsung будет делать дроны

Некоторое время назад в сети появилась новость о том, что компания Samsung вроде как планирует запустить производство собственных дронов. Эта информация быстро растворилась в сети и никто как-то особо не обратил внимание на то, что крупный производитель электроники, если не сказать крупнейший, собирается выйти на столь лакомый рынок. Теперь в сети появились данные о патенте компании, который говорит именно о дронах. Вероятно, вскоре производитель расскажет больше интересной информации о том, что он собирается реализовать и почему продукция корейского бренда лучше всего того, что мы видели на рынке. Будем надеяться, что это будут квадрокоптеры для пользовательского рынка, а не какие-то корпоративные решения для доставки чего-либо.