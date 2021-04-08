Samsung будет сотрудничать с Olympus в создании будущих камер для смартфонов

Южнокорейский производитель смартфонов Samsung ведет переговоры с японским производителем камер Olympus о сотрудничестве, в рамках которого Olympus может производить модуль камеры для будущих смартфонов Samsung.

Компания Olympus имеет богатую историю производства фотоаппаратов с момента ее начала работы в 1919 году. Теперь же компания Samsung смотрит в сторону Olympus, чтобы производить высококачественные модули камер для своих будущих смартфонов. Olympus - ведущий производитель оптических и репрографических товаров. Если партнерство будет подтверждено, Samsung присоединится к растущему списку брендов смартфонов, которые передали производство своих камер производителям камер.

Хотя компания Samsung и Olympus еще не сделали официального заявления, партнерство многообещающее для обеих компаний. Дополнительным указателем на достоверность партнерства является, что компания Samsung в настоящее время работает над чипом под кодовым названием Olympus. Это процессор Exynos, который является преемником текущего процессора Exynos, который подвергается множеству критических замечаний. Ожидается, что новый набор микросхем Olympus значительно улучшит производительность по сравнению с текущим набором микросхем Exynos.
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