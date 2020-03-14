Samsung делает чехлы из переработанного пластика

Тема переработки пластика в материалы, которые потом используют для производства чего-либо уже давно не новая, таким занимались многие годы, но масштабы были слишком слабыми. Теперь за дело взялись крупные производители, которые используют пластик, перерабатывают его и выпускают чехлы для смартфонов, ремешки для часов, клавиатуры для ноутбуков и так далее. К примеру, компании Samsung и Kvadrat решили выпустить из переработанного пластика чехлы для смартфонов корейского производителя и это оказалось весьма успешным решением со стороны производителя. Проблема только в том, что пока что эти аксессуары не добрались до нашей страны, но сама идея брать пластик и перерабатывать его для дальнейшего использования нам очень понравилась.