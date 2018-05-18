Samsung делает фитнес-трекер

Появилась информация о том, что компания Samsung планирует вновь выпускать свои умные браслеты для спорта. На данный момент это неофициальная информация и говорить, что производитель действительно будет возвращаться на этот рынок рано. С другой стороны, нужно понимать, что на данный момент сегмент фитнес браслетов переживает приличный такой застой — нет ничего интересного, ничего, что привлекает внимание. Может для профессиональных спортсменов там что-то интересное и выпускают, но для большинства пользователей это не нужно. Нам необходим простой и удобный в использовании продукт, который бы стоил адекватных денег и позволял бегать, записывать калории и прочие детали своей жизнедеятельности. Думаю, если выпустят Samsung Fit, то это точно будет не самый доступный вариант на рынке.