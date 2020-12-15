Samsung доминирует на рынке складных смартфонов в 2020 году

В 2020 году компания Samsung доминирует на рынке складных смартфонов. В этом году доля рынка компании составляла более 90 процентов. Однако в 2021 году ожидаются большие изменения, поскольку в следующем году ожидается дальнейший рост рынка складных телефонов.

Поставки складных дисплеев выросли на 454 процента в 2019 году до 3,1 миллиона единиц в 2020 году. Ожидается, что в следующем году этот показатель вырастет еще на 394 процента, а предполагаемые поставки оцениваются в 462 миллиона долларов США.

Из-за отсутствия какого-либо крупного конкурента южнокорейский технологический гигант доминировал на рынке, запустив в этом году новые продукты. В 2020 году компания выпустила Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2 , которые стали двумя самыми продаваемыми складными телефонами в году как с точки зрения отгруженных единиц, так и с точки зрения выручки.