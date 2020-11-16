Samsung готовит Galaxy Z Fold FE

В сети появилась информация о том, что компания Samsung вроде как уже расписала список релизов на 2021 год, среди которых будут новые флагманские устройства. Правда, пока что это информация только от неофициальных источников, так что говорить с уверенностью мы пока что не можем, но среди всех гаджетов был замечен и Samsung Galaxy Z Fold FE, который, видимо, получит чуть более простой набор особенностей. Благодаря этому производитель сможет сделать достаточно доступное складное устройство, что позволит немного поднять уровень продаж складных устройств в целом. Но, конечно, надеяться на совсем уж доступный смартфон не стоит, так как на самом деле это все равно будет дорогое удовольствие флагманского уровня с хрупким дисплеем.