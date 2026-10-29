Samsung готовит две версии Galaxy Z Fold8

В июле Samsung представила свой первый складной смартфон с широким экраном Galaxy Z Fold8, а вместе с ним — более традиционный по формату Galaxy Z Fold8 Ultra. Теперь корейский инсайдер утверждает, что широкая модель продаётся значительно лучше ожиданий самой компании. В связи с этим Samsung якобы намерена расширить линейку широких складных смартфонов уже в следующем году, добавив в неё вторую модель. Инсайдер называет такой сценарий практически гарантированным, при этом окончательное решение о характеристиках новинки ещё не принято. Компания тестирует два варианта устройства — первый получит более крупный дисплей по сравнению с нынешним Fold8, а второй сохранит прежние размеры экрана, но будет отличаться более скромными характеристиками. До выхода на рынок доберётся только один из них, причём решение, как утверждается, должны принять в ближайшее время.

Предполагается, что новинки могут получить названия Galaxy Z Fold9+ и Galaxy Z Fold9 FE соответственно. При этом стоит напомнить, что Samsung пока не раскрыла отдельные данные о продажах Galaxy Z Fold8. Вместо этого компания сообщила, что за первые девять недель после выхода Galaxy Z Fold8 и Fold8 Ultra в совокупности продавались в Европе на 45% лучше, чем Galaxy Z Fold7 за аналогичный период годом ранее. Но разбивку продаж по отдельным моделям производитель не предоставил, так что сложно точно оценить реальную картину в ассортименте производителя. Но информация инсайдера звучит вполне логично.
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