Samsung готовит к релизу Galaxy Fold Lite 4G

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Samsung уже работает над второй версией Galaxy Fold, который будет представлен до конца 2020 года. Правда, пока что информации о самом гаджете достаточно мало, ведь производитель еще может даже не начал производить этот гаджет на заводах. С другой стороны, нужно отметить, что вместе со второй версией в продажу поступит и смартфон Galaxy Fold Lite 4G, который обладает достаточно привлекательной стоимость. Компания сделала упор на более простой процессор, благодаря чему гаджет обзавелся достаточно низкой ценой при наличии главного преимущества — складного дисплея. В этом плане Galaxy Fold Lite 4G будет и правда привлекательным продуктом, вопрос только в цене для России.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Fold Lite 4G
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареейОбзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареей
Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GBЛучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GBЛучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GB
Новости:
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra вышел в новом цвете

Стартовали китайские продажи специальной версии флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra Cosmic Wh...
Анонсирована раскладушка LG Folder 2

Сегодня компания LG анонсировала недорогой раскладной телефон LG Folder 2, который стал преемником LG Fol...
Honor 30 Pro+ занял второе место в рейтинге камерофонов DxOMark

Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру камерофона Honor 30 Pro+, который был представлен букв...
Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросамиОбзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud AlphaЛучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB WhiteЛучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White
Nintendo закрывает проект Dreams ...
Nintendo закрывает проект Dreams Nintendo Dreams - креативная игра с возможностью редактирования и созданием персонажей. По данным компани...
Apple готовит iPhone с 5G...
Apple готовит iPhone с 5GАналитики из компании DigiTimes официально рассказали об информации от инсайдеров, которые поставляют дос...
Стратегия Civilization VI получает новый...
Стратегия Civilization VI получает новыйКомпания Firaxis анонсировала пакет обновлений New Frontier Pass для стратегии Civilization VI. Новое пак...
Netflix пригласил Антонио Бандераса на с...
Netflix пригласил Антонио Бандераса на сРежиссером фильма станет Рубен Флейшер. Компания Netflix пригласила звезду Тома Холланда, который сыграет...
Новый тактический шутер для Android и iO...
Новый тактический шутер для Android и iOShadowgun War Games - бесплатный шутер от первого лица, но на этот раз вы будете играть на арене против п...
Смартфон Galaxy Z Flip второго поколения...
Смартфон Galaxy Z Flip второго поколенияСегодня на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности обнаружилась патентная документация...
Компания Huawei объявила дату презентаци...
Компания Huawei объявила дату презентациКомпания Huawei объявила дату презентации новой линейки смартфонов Honor. ...
Смартфон OnePlus 8 будет подключен к сет...
Смартфон OnePlus 8 будет подключен к сетВыпуск смартфона намечен на апрель этого года, включая три модели OnePlus 8. Разработчики компании объяви...
Космический боевик No Man's Sky получил ...
Космический боевик No Man's Sky получил Наконец-то вышло официальное обновление для игры No Man's Sky. Обновление содержит множество изменений и ...
Cooler Master представила водяное охлажд...
Cooler Master представила водяное охлаждCooler Master Masterliquid ML240L V2 RGB является обновленной версией предшественника. Компания провела р...
Пистолет-массажер для настоящих мужчин X...
Пистолет-массажер для настоящих мужчин XXiaomi Yunmai-это суровый мужской массажер в виде пистолета. ...
В продажу вышел смартфон Honor Play 4T з...
В продажу вышел смартфон Honor Play 4T зСегодня на рынке стартовали продажи смартфона Honor Play 4T, который был анонсирован пару дней назад. Кон...
Обзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушники
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Обзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AESОбзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AES
Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor