Samsung готовит к релизу Galaxy Fold Lite 4G

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Samsung уже работает над второй версией Galaxy Fold, который будет представлен до конца 2020 года. Правда, пока что информации о самом гаджете достаточно мало, ведь производитель еще может даже не начал производить этот гаджет на заводах. С другой стороны, нужно отметить, что вместе со второй версией в продажу поступит и смартфон Galaxy Fold Lite 4G, который обладает достаточно привлекательной стоимость. Компания сделала упор на более простой процессор, благодаря чему гаджет обзавелся достаточно низкой ценой при наличии главного преимущества — складного дисплея. В этом плане Galaxy Fold Lite 4G будет и правда привлекательным продуктом, вопрос только в цене для России.