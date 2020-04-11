Samsung готовит к релизу Galaxy Tab S6 Lite

Длительное время мы говорили о том, что компания Samsung, которая когда-то была лучшей на рынке планшетов, вдруг достаточно резко потеряла свои позиции и стала продавать гаджеты гораздо хуже. Теперь на сайте регистратора появилось сразу две версии планшета Galaxy Tab S6 Lite, который, видимо, совсем скоро будет представлен и отправлен в продажу. Вероятно, две версии нужны компании для того, чтобы в топовой комплектации предложить пользователю действительно высокую производительность, а в базовой предложить достаточно простую начинку, но и цену снизить. Это очень круто, так как теперь у пользователя будет возможность выбирать гаджет по стоимости и тем характеристикам, которые его интересуют больше всего. Ждем новинку в релизе.