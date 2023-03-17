Samsung готовит к релизу Galaxy Tab S9 Ultra

Для большинства пользователей на текущий момент на рынке существует всего один планшетный компьютер — речь об iPad и его различных версиях, которые позволяют получить доступ к действительно качественному продукту за вполне разумные деньги. Безусловно, если кому-то нужен именно Android-планшет или нет денег на покупку гаджета от компании Apple, то можно посмотреть в сторону бюджетных планшетов Xiaomi, например, но большинство хочет именно iPad. В компании Samsung с поражением не совсем согласны, так что производитель планирует заниматься развитием на рынке планшетов и ради этого уже готовится к релизу планшета Galaxy Tab S9 Ultra, который должен составить достойную конкуренцию устройствам от компании Apple в ближайшем будущем.

Новинка будет оборудована тем же производительным процессором, что и флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra, а это значит, что в плане производительности у нового планшета Galaxy Tab S9 Ultra проблем точно не возникнет. На текущий момент это буквально самый мощный мобильный процессор из всех существующих, так что пользователь сможет без какого-либо труда запускать любые игры и программы. Также у планшета Galaxy Tab S9 Ultra будет внушительная батарея, большой дисплей с поддержкой стилуса и многие другие технологические новшества, которые действительно заслуживают внимания аудитории. И если за всё это не нужно будет платить слишком уж много денег, то пользователи вполне могут заинтересоваться новинкой.