Samsung готовит к релизу One UI 6.1.1

Сегодня западные журналисты со ссылкой на свои источники официально сообщили, что компании Samsung и Google совместно работают над разработкой новых функций искусственного интеллекта для своих линеек смартфонов. Более того, инсайдеры сообщают, что некоторые технологии уже разработаны и будут представлены в ближайшем будущем — например, следующая версия пользовательского интерфейса Android от Samsung получит совершенно новую функцию искусственного интеллекта, которой нет ни у одного конкурента. Согласно данным Ice Universe, One UI 6.1.1 получит функцию редактирования видео на базе искусственного интеллекта. К сожалению, пока что нет конкретных подробностей о том, что это значит и как именно будет работать данная функция.

Можно предположить, что это либо будет создание видеороликов на основе текстовых подсказок с использованием генеративного искусственного интеллекта, либо какая-то передовая технология для улучшения видео на устройстве. При этом стоит понимать, что операционная система One UI 6.1.1 должна быть представлена вместе со смартфонами Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 на следующем мероприятии Unpacked в июле, учитывая, что One UI 6.1 дебютировала в семействе Galaxy S24 на предыдущем мероприятии Unpacked. Интересно как именно технология будет реализована, какие у неё будут преимущества и особенности. Всё же генерация или редактирование видео — сложный процесс, для которого нужно выделить внушительную мощность.
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