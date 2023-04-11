Samsung готовит к релизу складной планшет Galaxy Z Tab

Почти два года назад появилась неофициальная информация о том, что Samsung может работать над новым складывающимся планшетом. Тогда инсайдеры сообщали, что он будет выпущен в первой половине 2022 года, но этого не произошло, так как у компании, вероятно, недостаточно развита техническая база для такого продукта. Планшет должен был называться Galaxy Z Tab или Galaxy Z Fold Tab, но новая утечка от известного информатора даёт нам понять, что производитель действительно может представить новинку в этом направлении позже в этом году на презентации Galaxy Unpacked. Если верить информации достаточно известного инсайдера Revegnus, Samsung работает над Galaxy Z Tab — новым складывающимся планшетом, который выйдет вместе с Galaxy Tab S9 уже в этом году.

Это не первый раз, когда мы слышим о третьем складывающемся устройстве в ассортименте производителя, так как инсайдеры ранее уже подобную информацию сливали. Независимо от того, получит ли аудитория полноценный релиз или только презентацию, мы действительно будем рады увидеть складывающийся форм-фактор на больших экранах. Просто представьте себе планшет с диагональю 10 дюймов, который при желании можно просто сложить пополам и получить действительно достойное решение для работы и отдыха. К сожалению, на данный момент у нас мало информации о Galaxy Z Tab или о том, как он может выглядеть, так как проект явно крайне секретный и производитель не спешит делиться информацией по этому вопросу с инсайдерами.