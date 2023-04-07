Samsung готовит к релизу сразу два планшета Galaxy Tab S9 FE

Крупные инсайдеры уже не раз сообщали, что компания Samsung выпустит сразу три планшета Galaxy Tab S9 позже в этом году — стандартную версию, Plus-версию и Ultra-версию. Но теперь поставщики секретной информации сообщают, что компания планирует выпустить ещё два устройства в этой серии. Всё дело в том, что недавно компания протестировала свои новые устройства в бенчмарках и результаты из базы данных Geekbench указывает на то, что Samsung действительно работает над двумя планшетами Galaxy Tab S9 FE. Пока нет объяснения, почему компания идёт таким путём. Первый планшет Galaxy Tab S9 FE появился в Geekbench с модельным номером SM-X516B, а незадолго после этого на платформе появился ещё один планшет с модельным номером SM-X616B, что указывает на то, что Samsung работает над двумя устройствами.

Основное отличие между этими планшетами Galaxy Tab S9 FE — это объём оперативной памяти. Один из них имеет 8 ГБ ОЗУ, а другой — 6 ГБ ОЗУ. Конечно, эти планшеты будут лишь дополнять более дорогие и производительные модели в линейке Galaxy Tab S9, которые выйдут позже в этом году. Но всё равно это достаточно странная стратегия, потому что чем больше планшетов в линейке, тем сложнее выбор потенциального покупателя. Также помимо объёма оперативной памяти оба планшета Galaxy Tab S9 FE используют процессор Exynos 1380, ту же систему на кристалле, что и в среднебюджетном смартфоне Samsung Galaxy A54, что имеет смысл, учитывая, что FE-устройства обычно дешевле флагманских аналогов.