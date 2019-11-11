Samsung готовит к выходу смартфон Galaxy M50

В сети появились первые сведения о смартфоне Galaxy M50, который, как утверждается, станет преемником представленной в июне этого года модели Galaxy M40. Грядущей новинке прочат фирменный экран Infinity-O и мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 7 Series. Официальный дебют смартфона может состояться уже в середине текущего месяца.

Что до Galaxy M40, то он оснащается 6,3-дюймовым IPS Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+, выполняющим функцию громкоговорителя, восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной камерой, как в Galaxy A70 (с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп), фронтальной камерой на 32 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3500 мАч, портом USB-C, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом One UI 1.1. При этом аппарат лишен 3,5-мм разъема для наушников.