Samsung готовит к выпуску ультра-прочный смартфон Galaxy Xcover 4S

Samsung планирует пополнить свою линейку защищенных смартфонов новым устройством Galaxy Xcover 4S. Оно выступает в качестве преемника Galaxy Xcover 4, который был выпущен более двух лет назад.

Galaxy Xcover 4S будет основан на чипсете Exynos 7885, поставляться с Android 9.0 Pie и 3 ГБ ОЗУ на борту. Как и его предшественник, новинка имеет рейтинг MIL-STD 810G, что делает его водонепроницаемым, устойчивым к пыли, экстремальным температурам и ударам. Ожидается, что Xcover 4S будет иметь физические клавиши для навигации и высокочувствительный дисплей, которым можно управлять даже в перчатках. Смартфон будет стоить 250 евро. К сожалению, никаких других подробностей о телефоне на данный момент нет.