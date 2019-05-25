Samsung готовит к выпуску ультра-прочный смартфон Galaxy Xcover 4S

2019-05-25, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Xcover 4S; [32]
Samsung планирует пополнить свою линейку защищенных смартфонов новым устройством Galaxy Xcover 4S. Оно выступает в качестве преемника Galaxy Xcover 4, который был выпущен более двух лет назад.

Galaxy Xcover 4S будет основан на чипсете Exynos 7885, поставляться с Android 9.0 Pie и 3 ГБ ОЗУ на борту. Как и его предшественник, новинка имеет рейтинг MIL-STD 810G, что делает его водонепроницаемым, устойчивым к пыли, экстремальным температурам и ударам. Ожидается, что Xcover 4S будет иметь физические клавиши для навигации и высокочувствительный дисплей, которым можно управлять даже в перчатках. Смартфон будет стоить 250 евро. К сожалению, никаких других подробностей о телефоне на данный момент нет.

Комментарии:
Регистрация товарного знака в РФ ...
Регистрация товарного знака в РФ Согласитесь, вряд ли кто-то может представить себе практически любую приобретаемую вещь, одежду, устройст...
Собственная ОС Huawei почти готова к исп...
Собственная ОС Huawei почти готова к испВопреки сообщениям о том, что собственной ОС Huawei еще далеко до готовности, китайская компания сообщила...
Струйные принтеры Canon WG7700 A3 могут ...
Струйные принтеры Canon WG7700 A3 могут Canon представила два новых струйных принтра - WG7740 и WG7750F, которые могут печатать до 70 и 80 страни...
Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случ...
Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случСогласитесь, наручные часы уже давно перестали быть элементом украшения, ведь за последние годы они превр...
Предварительный обзор Infinix S4. Прямик...
Предварительный обзор Infinix S4. ПрямикМы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые ...
NVIDIA намекает в своем тизере, что приб...
NVIDIA намекает в своем тизере, что прибПресс-конференция NVIDIA по Computex, стала большой новостью для геймеров на ПК. Производитель GPU NVIDIA...
Абсолютное погружение: лучшие портативны...
Абсолютное погружение: лучшие портативныКогда звука на смартфоне оказывается недостаточно, на помощь приходит портативная акустика. Важно купи...
Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумуля...
Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумуляБренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни
Обзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звукаОбзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звука
Обзор Fujifilm Instax Share SP-3. Принтер для настоящих ценителейОбзор Fujifilm Instax Share SP-3. Принтер для настоящих ценителей
Обзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 годуОбзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 году
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?
Предварительный обзор Infinix S4. Прямик...
Предварительный обзор Infinix S4. ПрямикМы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые ...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позв...
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor