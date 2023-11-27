Samsung готовит новое поколение памяти LPDDR5x для автомобилей

Сегодня южнокорейская компания Samsung официально объявила о планах по внедрению памяти новых форматов LPDDR5x, GDDR7 и AutoSSD (твердотельная память специально для автомобильного рынка) в автомобильной промышленности в самом ближайшем будущем. В рамках форума об инновационных технологиях компания сообщила, что планирует сконцентрировать свои усилия на сегменте передовых транспортных средств, где новая память позволит существенно повысить функциональность платформы и информационно-развлекательной системы в обозримом будущем.

Samsung считает, что автомобильный рынок может потенциально пережить огромный экономический подъём благодаря буму искусственного интеллекта. Источники сообщают, что рынок полупроводниковых систем для автомобилей, который в настоящее время составляет 50 миллиардов долларов, будет демонстрировать годовой рост в 17% в течение следующих пяти лет, опережая сегмент мобильных телефонов и смартфонов (6%) и высокопроизводительных вычислений (12%). Соответственно, компания Samsung планирует выпустить новую версию чипа памяти LPDDR5X, о которой ходят слухи уже достаточно длительное время и которая должна предоставить прирост производительности в 20% по сравнению с предыдущим поколением памяти. Обновлённый чип памяти получит ёмкость от 2 ГБ до 24 ГБ, скорость до 68 ГБ/сек, пропускную способность 8,5 Гбит/сек и, конечно же, будет использоваться скорее во флагманских автомобилях крупных компаний.