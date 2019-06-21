Samsung готовит первый в мире смартфон среднего класса 5G

Через несколько лет Samsung удалось вдохнуть новую жизнь в линейку смартфонов среднего класса, не только выполнив ребрендинг и расширение, но и доведя премиальные дизайны и различные передовые технологии до более низких, чем когда-либо, ценовых показателей. В настоящее время Samsung работает над сертификацией устройства под номером модели SM-A908N для использования в высокоскоростных сетях 5G. Изначально считалось, что это будет флагман новой линейки Galaxy A, затем стали говорить о том, что модель Galaxy A80 — это и есть A90.

К сожалению, густое облако секретности покрывает Galaxy A90 с точки зрения спецификаций. Все, что мы знаем, - это то, что основная тройная камера будет 32 МП с дополнительным 8-Мп сенсором. Кроме того, Galaxy A90 5G может получить поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, как и будущий флагман Galaxy Note10 Pro.